Vocero Presidencial: Adrián Ravier reemplazará a Manuel Adorni en el Gobierno de Milei

El economista y diputado nacional Adrián Ravier fue designado como nuevo Vocero Presidencial. La decisión fue confirmada por Manuel Adorni tras una reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

El economista y diputado nacional Adrián Ravier fue designado como nuevo Vocero Presidencial. La decisión fue confirmada por Manuel Adorni tras una reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

La designación de Adrián Ravier como nuevo Vocero Presidencial marca una modificación en el esquema comunicacional del Gobierno nacional. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que el economista se incorporará a la Casa Rosada para convertirse en una de las principales voces de la administración libertaria.

A través de sus redes sociales, Adorni destacó la cercanía política y personal de Ravier con el Presidente y le deseó éxito en su nueva función. “Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, expresó el funcionario tras el encuentro mantenido con Milei en Olivos.

La designación también recibió el respaldo del asesor presidencial Santiago Caputo, quien celebró la incorporación del economista al equipo de Gobierno. “Felicitaciones Adrián Ravier. Que las fuerzas del cielo te acompañen”, publicó en sus redes sociales, utilizando una de las expresiones más frecuentes dentro del discurso libertario.

Ravier, de 48 años, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una extensa trayectoria académica. Se desempeñó como docente en instituciones como la UBA, ESEADE, UCES, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica Argentina. Actualmente dicta clases de Macroeconomía en la Universidad del CEMA y de Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa.

En el plano político, fue elegido diputado nacional en 2025 tras liderar una alianza entre La Libertad Avanza y PRO en La Pampa, provincia donde además conduce el espacio oficialista. Su relación con Milei se consolidó a lo largo de los años mediante actividades académicas, debates económicos y proyectos editoriales compartidos.

La llegada de Ravier al cargo se produce en un momento de fuerte exposición para el Gobierno nacional, atravesado por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni. Con esta designación, la administración de Milei apuesta por un perfil técnico, de confianza presidencial y con experiencia en la difusión de ideas económicas para ocupar uno de los puestos de mayor visibilidad dentro de la gestión.