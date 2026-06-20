Detuvieron a un ladrón de picaportes en Avellaneda

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a un sujeto en Avellaneda, dedicado al robo de picaportes de viviendas. Pudieron identificarlo a partir de imágenes de cámaras de seguridad y quedó aparehendido.
Todo sucedió en la zona de Montes de Oca y Ameghino, Avellaneda. Las cámaras de seguridad permitieron captar el robo de picaportes e identificar al delincuente, un hombre de 39 años, quien fue aparehendido, según informaron las fuentes.
Tenía en su poder seis picaportes y otros elementos robados de distintas viviendas, como el letrero que indica dónde dejar las cartas, y herramientas para poder concretar los hechos.