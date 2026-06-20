Detuvieron a un ladrón de picaportes en Avellaneda

Un hombre de 39 años fue detenido por el robo de picaportes en Avellaneda. Las cámaras de seguridad fueron clave.

Un hombre de 39 años fue detenido por el robo de picaportes en Avellaneda. Las cámaras de seguridad fueron clave.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a un sujeto en Avellaneda, dedicado al robo de picaportes de viviendas. Pudieron identificarlo a partir de imágenes de cámaras de seguridad y quedó aparehendido.

Todo sucedió en la zona de Montes de Oca y Ameghino, Avellaneda. Las cámaras de seguridad permitieron captar el robo de picaportes e identificar al delincuente, un hombre de 39 años, quien fue aparehendido, según informaron las fuentes.

Tenía en su poder seis picaportes y otros elementos robados de distintas viviendas, como el letrero que indica dónde dejar las cartas, y herramientas para poder concretar los hechos.