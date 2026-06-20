Empate para Temperley en el Teatro de Turdera

Temperley igualó 1-1 con San Martín de Tucumán en el Alfredo Beranger. Pedro Souto, el encargado del tanto gasolero.

Temperley igualó 1-1 con San Martín de Tucumán en el Alfredo Beranger. Pedro Souto, el encargado del tanto gasolero.

Temperley empató 1 a 1 con San Martín de Tucumán por la Fecha 4 de la competencia de la Primera Nacional, en un encuentro disputado en el Estadio Alfredo Beranger. Pedro Souto marcó el único tanto del Gasolero.

Ezequiel Mastrolía; Ezequiel Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Pedro Souto (Fernando Brandán), Franco Díaz, Adrián Arregui (Nicolás Ávalos), Franco Benítez (Matías Calzón); Gabriel Hauche (Marcos Echeverría), Facundo Kruger.

Aunque se repartieron la posesión de la pelota, Temperley fue más ofensivo y tuvo jugadas más claras. Pedro Souto fue el encargado de marcar la ventaja, a los 34 minutos de partido, pero a los 35 del complemento Santiago Briñone lo empató. Angelini, Souto, Arregui, Díaz y Brandán fueron amonestados.

El Gasolero está cuarto en la tabla de la Zona B con 27 puntos, producto de seis victorias, nueve empates y tres derrotas. El sábado 4 de julio, reciba a Tristán Suárez a partir de las 15.30.