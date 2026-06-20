Talleres recibe a Comunicaciones: 2×1 en entradas

Talleres recibirá a Comunicaciones el domingo y tiene una promoción especial por el Día del Padre.

Talleres recibirá a Comunicaciones el domingo y tiene una promoción especial por el Día del Padre.

Talleres, que es escolta y pretende alcanzar al líder Excursionistas, recibirá mañana a Comunicaciones con una promoción especial para celebrar el Día del Padre: 2×1 en entradas.

El partido, válido por la Fecha 21 de la Primera B, se disputará el domingo, desde las 14.30, en el Estadio Pablo Comelli de Remedios de Escalada. Gabriel Gutiérrez será el encargado de impartir justicia en este duelo que trasmitirá LPF Play.

“Este domingo, celebrá el Día del Padre alentando a Talleres y disfrutá del 2×1 en el ingreso a la cancha“, convoca el club porque “no hay nada más lindo que compartir la pasión por estos colores”.

Talleres está segundo en la tabla, con 38 puntos (11 victorias, cinco empates y cuatro derrotas); mientras que el rival tiene 30 y ocupa la última plaza del Reducido. El líder llega a los 41.