Último día de otoño: el pronóstico para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un fin de semana frío, en el cual finaliza el otoño y comienza el invierno, en la zona sur del Conurbano.
El reporte del SMN indica que este sábado, último día de otoño y Día de la Bandera, se presenta con cielo parcialmente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 3 y los 14 grados.
Asimismo, el domingo, Día del Padre y comienzo del invierno, el cielo se verá mayormente nublado y la máxima llegará a los 14 grados.
En tanto, la temperatura se moverá entre los 6 y los 13 grados el lunes, mientras que el cielo pasará de parcial a mayormente nublado.