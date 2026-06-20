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Último día de otoño: el pronóstico para el fin de semana

Fin de semana frío, pero sin precipitaciones en la zona sur del Conurbano.
Clima cielo parcialmente nublado amanecer

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un fin de semana frío, en el cual finaliza el otoño y comienza el invierno, en la zona sur del Conurbano.

El reporte del SMN indica que este sábado, último día de otoño y Día de la Bandera, se presenta con cielo parcialmente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 3 y los 14 grados.

Asimismo, el domingo, Día del Padre y comienzo del invierno, el cielo se verá mayormente nublado y la máxima llegará a los 14 grados.

En tanto, la temperatura se moverá entre los 6 y los 13 grados el lunes, mientras que el cielo pasará de parcial a mayormente nublado.

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