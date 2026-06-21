Los Andes perdió con Deportivo Madryn, cortó su invicto y dejó escapar la chance de acercarse a la punta

El Milrayitas cayó 2-1 en Puerto Madryn por el partido pendiente de la cuarta fecha de la Primera Nacional. Jugó gran parte del encuentro con un hombre menos, falló un penal y terminó con dos expulsados.

El Milrayitas cayó 2-1 en Puerto Madryn por el partido pendiente de la cuarta fecha de la Primera Nacional. Jugó gran parte del encuentro con un hombre menos, falló un penal y terminó con dos expulsados.

Los Andes sufrió una dura derrota por 2-1 frente a Deportivo Madryn en el encuentro pendiente de la cuarta fecha de la Primera Nacional. El equipo de Lomas de Zamora vio cortada una racha de 11 partidos sin derrotas y cerró la primera rueda del campeonato en la tercera posición de la Zona A con 29 puntos.

El Milrayitas arrancó de la mejor manera en Puerto Madryn. A los seis minutos, Sergio Ortiz sacó un remate espectacular para abrir el marcador y darle tranquilidad a los dirigidos por Leonardo Lemos. Sin embargo, apenas dos minutos después llegó la jugada que cambió el partido: Mauricio Asenjo fue expulsado por un manotazo sobre un defensor local y dejó a su equipo con diez jugadores.

A partir de allí, Deportivo Madryn tomó el control del encuentro y encontró rápidamente la igualdad a los 22 minutos por intermedio de Martínez. El conjunto patagónico mantuvo la presión y dio vuelta el resultado a los 34 minutos gracias a Marcelo Melo, quien convirtió de penal para establecer el 2-1.

Los Andes tuvo una gran oportunidad para empatar antes del descanso. Tras una infracción de Yair Bonnín sobre Facundo Villarreal, el árbitro sancionó penal para la visita. Sin embargo, el arquero local adivinó la intención del remate y contuvo el disparo. Fue el tercer penal consecutivo desperdiciado por el conjunto de Lomas en la temporada.

En el complemento, el Milrayitas mostró una mejor versión y fue en busca de la igualdad pese a la inferioridad numérica. Crecieron las figuras de Valdez Chamorro y Julián Navas, quienes generaron varias aproximaciones al área rival. Sin embargo, la falta de eficacia y el desgaste físico fueron factores determinantes para que el resultado no cambiara.

La situación se complicó aún más sobre el final cuando Peter Grance también vio la tarjeta roja, dejando a Los Andes con nueve futbolistas. Entre las expulsiones, el penal fallado y algunos errores evitables, el conjunto de Lomas terminó pagando caro sus propias equivocaciones en una derrota que deja enseñanzas de cara a la segunda rueda del campeonato.