Allanamiento por robo en Gerli: un detenido y un revólver secuestrado

Un hombre denunció el robo de una moto, que fue hallada momentos después. Allanaron la casa del sospechoso y encontraron un arma de fuego.

Un hombre denunció el robo de una moto, que fue hallada momentos después. Allanaron la casa del sospechoso y encontraron un arma de fuego.

La Policía de la provincia de Buenos Aires, atenta a la denuncia del robo de una moto, realizó dos allanamientos en Avellaneda y logró la detención del supuesto ladrón. Además, los efectivos secuestraron un revólver y recuperaron el rodado.

Un hombre de 33 años denunció el robo de su moto “mediante amenazas y ademanes como si el agresor tendría algún tipo de arma entre sus prendas de vestir”, informaron las fuentes.

A partir de las tareas policiales, lograron dar en el cruce de Crisólogo Larralde y Hugarteche con el rodado y detuvieron a hombre de 26 años. Recuperaron, en ese marco, la moto Siam 110 cc de color blanco.

Mediante la visualización de cámaras de seguridad del Municipio de Avellaneda, determinan que el malvivientes, una vez perpetrado el hecho y darse a la fuga, ingresa a una vivienda para cambiarse la ropa.

La Justicia autorizó dos allanamientos, viviendas ubicadas sobre Arenales, arrojando uno de ellos resultado negativo pero el otro positivo: se trata de la casa del abuelo del acusado, en la que hallaron un revólver calibre 32 sin numeración visible y la indumentaria utilizada en el hecho.

Intervienen en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 y el Juzgado de Garantías 3, ambos del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.