Intentaron usurpar una casa en Avellaneda

Un hombre de 26 años ingresó a una vivienda de Reconquista al 1200 con el objetivo de usurparla. El cuidador llamó a la Policía y fue detenido.

Un hombre de 26 años ingresó a una vivienda de Reconquista al 1200 con el objetivo de usurparla. El cuidador llamó a la Policía y fue detenido.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas a un hombre acusado de usurpar una vivienda de Avellaneda, que estaba al cuidad de un anciano de 73.

Todo sucedió el 21 de junio, cuando los efectivos arribaron a la vivienda ubicada en Reconquista al 1200 y dieron con un hombre de 26 años en su interior.

La vivienda estaba deshabitada (en venta) y al cuidado de José, un hombre de 73 años, por lo que el sospechoso pudo ingresar sin mayores inconvenientes.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.