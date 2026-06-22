La tasa de desempleo en el primer trimestre fue del 7,8%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los números de las tasas de actividad, empleo y desocupación en el primer trimestre del presente año. Según el organismo, respectivamente se ubicaron en 48,6%, 44,8% y 7,8%.

En el primer trimestre de 2026 la tasa de actividad (TA), que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población, alcanzó el 48,6%; la tasa de empleo (TE), que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 44,8%; y la tasa de desocupación (TD), es decir, personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA, se ubicó en 7,8%.

En este sentido, la Encuesta Permanente de Hogares arrojó los siguientes resultados: de un total de 30.1 millones de personas activas en todo el país (63,4%), el 51,4% (15,5 millones) forman parte de la población inactiva, es decir, que no tienen trabajo o no lo buscan de forma activa, mientras que el 48,6% (14,6 millones) conforman la Población Económicamente Activa (PEA), lo cual quiere decir que tienen al menos una ocupación o, sin tenerla, la buscan activamente y están disponibles para trabajar.

A su vez, la tasa de empleo conformó el 44,8%, equivalentes a 13,5 millones de personas que tienen al menos una ocupación, trabajando al menos una hora.

En cuanto a la tasa de desocupación, son 1,1 millones de personas las que están desocupadas, representando el 7,8%. Estas no tienen ocupación, pero sí buscan trabajo de manera activa y están disponibles para trabajar.

Por otro lado, de los 13,5 millones de ocupados, el 71,8% son asalariados, es decir, 9,7 millones de personas; de los cuales, el 62,1% tiene descuento jubilatorio y el 37,9% no cuenta con el mismo.

Ahora, en relación con los no asalariados, el 28,2% (3,8 millones), el 85,5% trabaja por cuenta propia, el 13% tiene patrón y el 1,1% es trabajador familiar sin remuneración.

Otro punto que destaca el informe del INDEC es el de la informalidad laboral. En él, solo el 55,7% está en la formalidad y el 44,2% en la informalidad.

Ocupados por la intensidad de la ocupación

Del total de los 13,5 millones, el 8,1% no trabajó durante la semana; el 12,1% fue subocupado. Estos trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestos a trabajar más horas; el 26,6% estuvo sobreocupado y el 53,3% tuvo ocupación plena, es decir, que trabaja más de 45 horas semanales.