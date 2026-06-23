El operativo blindaje para proteger a Adorni

La movida de La Libertad Avanza en el Senado para evitar, por el momento, la interpelación del funcionario investigado por enriquecimiento.

La movida de La Libertad Avanza en el Senado para evitar, por el momento, la interpelación del funcionario investigado por enriquecimiento.

La Libertad Avanza consiguió el respaldo de bloques aliados en el Senado para que sólo se pueda habilitar el debate sobre la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una mayoría agravada de dos tercios. Se habilitará la discusión en la comisión de Asuntos Constitucionales.

La actividad de este martes no estará solo centrada en el Senado sino en la Casa de Gobierno, ya que Adorni convocó a los senadores de la LLA a una reunión, en tres grupos, a las 9, 12 y 14 horas, a quienes les explicará su situación patrimonial que hoy investiga la Justicia. Patricia Bullrich no irá.

La presidenta del bloque de la LLA formalizó el pedido de una reunión de Labor Parlamentaria para este martes a las 18, para modificar el acta de la sesión del jueves 25: se había establecido que el tratamiento de las mociones de interpelación se podían hacer sin dictamen y con una mayoría agravada.

De esta manera, se descarta la posición planteada por el titular del interbloque peronista, José Mayans, de que solo se necesitaba una mayoría absoluta de 37 miembros por tratarse de un artículo operativo y que no necesita una iniciativa y alcanzaba con una moción.

Los bloques dialoguistas de la UCR, Provincias Unidas, y bloques provinciales se mostraron de acuerdo en mantener el criterio de que los proyectos sin dictamen debían tratarse con los dos tercios, pero exigieron que se abra la comisión de Asuntos Constitucionales.

Si se impone el criterio que para habilitar el debate en la sesión del jueves se necesitan 48 votos, la oposición no podrá avanzar su objetivo, ya que a la LLA le alcanza con sumar 4 votos para impedir la interpelación de Adorni.

De esta manera, el Gobierno podría cumplir con su objetivo de postergar el interrogatorio de los legisladores a Adorni sobre su crecimiento patrimonial y que solo el 2 de Julio brinde un informe de gestión. Si la oposición no logra los dos tercios, la interpelación se puede demorar hasta agosto.