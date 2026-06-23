Kicillof se reunió con la Unión Europea para fortalecer inversiones y cooperación en la Provincia

El gobernador Axel Kicillof mantuvo un encuentro con el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, y representantes diplomáticos de 21 países miembros del bloque. La reunión se centró en inversiones, comercio y proyectos de cooperación en áreas estratégicas para la provincia de Buenos Aires.

El gobernador Axel Kicillof mantuvo un encuentro con el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, y representantes diplomáticos de 21 países miembros del bloque. La reunión se centró en inversiones, comercio y proyectos de cooperación en áreas estratégicas para la provincia de Buenos Aires.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este martes con el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, y representantes diplomáticos de 21 países integrantes del bloque. El encuentro se desarrolló en la embajada de la Unión Europea en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la participación del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y del subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín.

Durante la reunión, las autoridades analizaron nuevas oportunidades de inversión, comercio y cooperación en sectores estratégicos como ciencia y tecnología, educación, cultura y producción. Además, intercambiaron perspectivas sobre el contexto internacional y la situación de América Latina, coincidiendo en la necesidad de fortalecer los vínculos históricos entre Europa y Argentina para impulsar el desarrollo conjunto y generar nuevas oportunidades económicas.

La Unión Europea se consolidó durante 2025 como el principal inversor externo de Argentina, con más de 1.200 empresas operando en sectores clave como la industria, la energía, los agroalimentos, la minería y las telecomunicaciones. En ese marco, el encuentro permitió avanzar en una agenda de trabajo orientada a profundizar la relación entre la Provincia y el bloque europeo.

Entre los ejes prioritarios de cooperación se destacaron el financiamiento para la transición energética, el fortalecimiento de la soberanía digital, el desarrollo de la inteligencia artificial y la articulación científico-tecnológica. Del encuentro participaron embajadores y representantes diplomáticos de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.