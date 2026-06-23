Sensación térmica bajo cero en Lomas de Zamora

El pronóstico para este martes y los próximos días en la zona sur del Conurbano. Días muy fríos y algo de inestabilidad.

El pronóstico para este martes y los próximos días en la zona sur del Conurbano. Días muy fríos y algo de inestabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la sensación térmica de esta mañana era de 1.6 grados bajo cero en Lomas de Zamora e inmediaciones. Se espera una jornada muy fría y el cierre será inestable.

La temperatura se moverá entre los 3 y los 12 este martes. El cielo se mostrará parcialmente nublado, pero las nubes ganan protagonismo con el correr de las horas y se anuncian chaparrones para el cierre de la jornada.

Asimismo, el miércoles la temperatura se movería entre los 3 y los 11 grados, mientras que el cielo se verá mayormente nublado en la zona sur del Conurbano, de acuerdo al reporte matutino del organismo. Puede sentirse aún más frío.

Tanto el jueves como el viernes la mínima anunciada es de 5 grados, pero la máxima sería de 13 y 12, respectivamente. El cielo se mostrará algo nublado durante ambas jornadas en la Región.