Terrible accidente en Mar del Plata: un muerto y varios heridos

Un colectivo perdió el control, subió a la vereda y atropelló a un grupo de personas. Confirmaron un deceso y varios heridos, algunos de gravedad.

Un colectivo perdió el control, subió a la vereda y atropelló a un grupo de personas. Confirmaron un deceso y varios heridos, algunos de gravedad.

Una tragedia conmociona a Mar del Plata luego de que un colectivo de la línea 532 se despistara, subiera a la vereda y atropellara a varias personas que se encontraban en una parada de colectivos sobre la costa de la ciudad.

El hecho ocurrió en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín, a la altura del skatepark.

Según las primeras informaciones, el chofer del ómnibus perdió el control de la unidad por causas que aún son materia de investigación. El vehículo terminó embistiendo a las personas que esperaban debajo de la garita de la parada de colectivos.

Como consecuencia del violento impacto, al menos una persona murió en el lugar y varias más resultaron heridas, que fueron trasladadas al hospital interzonal de agudos “Oscar Alende”.

Entre los pacientes asistidos se encuentran un adolescente de 15 años, con traumatismos faciales y fractura de un miembro superior, y cinco pacientes mayores de edad: dos mujeres con fractura de fémur y cadera, un hombre y dos mujeres con traumatismo craneoencefálico y pérdida de conocimiento (uno con fractura de fémur, otro con una herida cortante en la cabeza y la tercera con fractura de pelvis).

“Todos los pacientes reciben atención médica por parte de los equipos de emergencia, guardia, diagnóstico y traumatología del hospital, que continúan evaluando su evolución clínica”, señalaron las autoridades. El próximo parte será esta mañana.