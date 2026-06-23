Wos granate: el reconocimiento de Lanús al artista

El club Lanús le regaló una camiseta con la leyenda "Wos" en la espalda para el artista que metió dos fechas de la Gira Bonaerense en el Microestadio.

El club Lanús le regaló una camiseta con la leyenda "Wos" en la espalda para el artista que metió dos fechas de la Gira Bonaerense en el Microestadio.

La foto de Wos con la camiseta de Lanús comenzó a recorrer las redes hace algunos días, tras los recitales que el artista protagonizó en el Microestadio del club, en el marco de la Gira Bonaerense 2026, ambos con el sello de “agotado”.

“Dos conciertos inolvidables en el Rotili. Un gran placer haberte recibido en casa, Wos“, posteó la institución, mensaje que fue acompañando de la foto, en la que muestra la casaca con su nombre en la espalda.

Wos se presentó en el precio de la avenida 9 de Julio, en Lanús, en el marco de su Gira Bonaerense ’26, programada entre abril y junio, que marcó su regreso a los escenarios de la provincia de Buenos Aires, con pasos por Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Ituzaingó y Villa Ballester.

Wos fue el encargado de cerrar el Festival Buena Vibra en Buenos Aires, luego de haber finalizado 2025 con seis shows en el Estadio Obras Sanitarias y uno en el Hipódromo de La Plata.