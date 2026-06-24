Apagón en la zona sur del Conurbano: Más de 21 mil usuarios sin luz

Avellaneda es el distrito más afectado por los cortes de luz, con 18.375 usuarios afectados.

Avellaneda es el distrito más afectado por los cortes de luz, con 18.375 usuarios afectados.

El Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que se registraba un apagón en la zona sur del Conurbano, el distrito más afectado es Avellaneda, pero son varios los usuarios de Lomas de Zamora, Lanús, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza que no tienen servicio.

El ENRE detalle que Edesur informa sobre 21.642 usuarios sin servicio por estas horas, de los cuales 20.072 corresponden a distritos de la zona sur del Conurbano, siendo Avellaneda el más afectado por la problemática.

“Esta mañana se produjo una falla en nuestra red que afecta el servicio en la zona de Avellaneda Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando en la zona. El servicio se está restableciendo en etapas”, informó la empresa.

El reporte indica que se registra un corte programado por mantenimiento que afecta a 217 usuarios de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.

Por otro lado, detalla que por inconvenientes en la red de media tensión son 18.375 los hogares afectados en Avellaneda y 1.223 en Lanús.

En rigor, son 11.840 los usuarios afectados en Avellaneda, 659 en Dock Sud, 4.377 en Gerli (Avellaneda), 797 en Piñeyro y 702 en Sarandí. Asimismo, son 798 los usuarios sin servicio en Gerli (Lanús) y 425 en Lanús Este.

Por problemas en la red de baja tensión hay 63 usuarios afectados en Claypole, San José y Burzaco (Almirante Brown), 105 en La Unión y José María Ezeiza (Ezeiza) y 89 en Lomas de Zamora, Ingeniero Budge y Villa Fiorito (Lomas de Zamora).

En tiempos de bajas temperaturas, miles de hogares del sur del Conurbano no pueden calefaccionar sus hogares con artefactos eléctricos, que en muchos casos es la única posibilidad.