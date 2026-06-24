¿Cómo sigue el tiempo esta semana?

La temperatura se moverá entre los 2 y los 12 grados este miércoles, en la zona sur del Conurbano.

La temperatura se moverá entre los 2 y los 12 grados este miércoles, en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya lo había advertido: el frío llegó para quedarse, pero todavía no se registran temperaturas bajo cero por el incipiente invierno, aunque la sensación térmica puede estár por debajo de la oficial.

Este miércoles se presenta con cielo parcial a mayormente nublado, mientras que la temperatura mínima es de 2 grados (no hay térmica bajo cero) y la máxima no superará los 12 en la zona sur del Conurbano bonaerense.

En tanto, el jueves la temperatura se moverá entre los 3 y los 14 grados, mientras que el cielo se verá parcialmente nublado, aunque se despeja un poco el viernes, que llegaría con una mínima de 2 (se repite la máxima de 14).

El fin de semana: el sábado se presentará con cielo parcialmente nublado, de acuerdo al reporte del SMN, y la máxima llegaría a los 17 grados (mínima de 6); el domingo será un día gris, con una temperatura que irá de los 8 a los 13.