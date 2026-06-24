Dólar hoy: el oficial alcanza un nuevo máximo de 2026 y el blue se acerca a los $1.520

La cotización del dólar volvió a mostrar presión alcista este miércoles. El dólar oficial minorista avanzó hasta los $1.495 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue se ubicó en torno a los $1.520, en un contexto marcado por el menor ingreso de divisas del sector agroexportador y una creciente cautela sobre las estrategias de carry trade.

La cotización del dólar volvió a mostrar presión alcista este miércoles. El dólar oficial minorista avanzó hasta los $1.495 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue se ubicó en torno a los $1.520, en un contexto marcado por el menor ingreso de divisas del sector agroexportador y una creciente cautela sobre las estrategias de carry trade.

El dólar oficial minorista subió $5 respecto de la jornada anterior y se negocia a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación, alcanzando así un nuevo pico en lo que va de 2026. La escalada se produce luego del incremento de $10 registrado el martes, consolidando la tendencia alcista observada durante las últimas semanas.

Analistas del mercado atribuyen la presión cambiaria a la proximidad del segundo semestre, un período que históricamente registra una reducción en la oferta de dólares por el final de la cosecha gruesa. A ello se suma que el techo de la banda de flotación cambiaria se mantiene distante, actualmente en $1.796,13, lo que incrementa los riesgos para las operaciones financieras basadas en el carry trade.

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó con su política de acumulación de reservas, aunque a un ritmo más moderado. El lunes adquirió US$50 millones y elevó las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 a US$10.903 millones.

En cuanto a las distintas cotizaciones, el dólar mayorista se vende a $1.471,50, mientras que el dólar tarjeta o turista —que incorpora una percepción del 30% a cuenta de Ganancias— alcanza los $1.937. Por su parte, los dólares financieros operan con valores similares: el Contado con Liquidación (CCL) ronda los $1.552,1 y el dólar MEP se ubica en $1.506,68.

En el mercado informal, el dólar blue cotiza a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, aunque en algunas plazas llegó a negociarse cerca de los $1.520 durante la jornada. En tanto, los contratos de dólar futuro muestran una cotización de $1.474,50 para la compra y $1.475,50 para la venta, reflejando expectativas de continuidad en la tendencia alcista del tipo de cambio.