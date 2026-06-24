Martín Matzkin juró en Diputados tras la renuncia de Adrián Ravier y fortalecerá a Patricia Bullrich en la banca

La llegada de Martín Matzkin a la Cámara de Diputados se concretará luego de que Adrián Ravier deje su banca para asumir como vocero presidencial. El dirigente pampeano, actualmente funcionario del Ministerio de Seguridad, se incorporará al bloque oficialista y reforzará la representación política vinculada a Patricia Bullrich dentro del Congreso.

La llegada de Martín Matzkin a la Cámara de Diputados se concretará luego de que Adrián Ravier deje su banca para asumir como vocero presidencial. El dirigente pampeano, actualmente funcionario del Ministerio de Seguridad, se incorporará al bloque oficialista y reforzará la representación política vinculada a Patricia Bullrich dentro del Congreso.

La renuncia de Adrián Ravier a su escaño en la Cámara de Diputados para asumir funciones como vocero presidencial abrirá una vacante que será ocupada por Martín Matzkin. De esta manera, el actual subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad dará el salto al Poder Legislativo en representación de La Libertad Avanza.

El desembarco de Matzkin en el Congreso también tendrá impacto en la dinámica interna del oficialismo. Su incorporación fortalecerá el sector alineado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un contexto donde las diferencias políticas entre distintos sectores del espacio gobernante se han vuelto cada vez más evidentes.

Matzkin accederá a la banca por su ubicación en la lista libertaria de La Pampa durante las elecciones legislativas de 2025. Si bien la primera suplente es Adriana García, dirigentes del PRO impulsarían la aplicación del criterio de paridad de género para habilitar el ingreso del actual funcionario nacional.

Abogado y dirigente con extensa trayectoria política, Matzkin comenzó su carrera en el peronismo pampeano, donde presidió la Juventud Peronista y participó activamente en la campaña presidencial de Néstor Kirchner en 2003. Con el paso de los años se acercó al PRO y construyó una sólida relación política con Carlos Mac Allister, uno de los principales referentes del macrismo en La Pampa. Además, es sobrino de Jorge Rubén Matzkin, ex ministro del Interior durante la presidencia de Eduardo Duhalde.