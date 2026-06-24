Rompieron la puerta de un bar en Avellaneda y se robaron latas de cerveza

Dos hombres fueron detenidos, acusados de tentativa de robo. Rompieron la puerta de un bar para llevarse cuatro latas.

Dos hombres fueron detenidos, acusados de tentativa de robo. Rompieron la puerta de un bar para llevarse cuatro latas.

El cofee resto Sir George de Avellaneda sufrió la rotura de una puerta, por parte de dos delincuentes, que se llevaron cuatro latas de cerveza. Fue detenido por “tentativa de robo”.

El hecho se registró en un local de Mariano Acosta y la avenida Belgrano. Las cámaras de seguridad de la vía pública detectaron como dos hombres, hoy detenidos de 30 y 39 años, rompieron el vidrio de una puerta lateral.

“Sustraen mercadería del interior”, informó la Policía de la provincia de Buenos Aires, que luego determinó que se trataba de cuatro latas de cerveza Imperial, que estaban ocultas en la mochila que llevaban.

Uno de los detenidos, empujó al efectivo que lo custodiaba y emprendió la fuga a pie. Se ocultó en una vivienda de Palaa al 500, pero fue aprehendido nuevamente y traslado a la dependencia.

La causa fue caratulada como “tentativa de robo” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.