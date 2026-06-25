El oficialismo cambia la estrategia en el Senado para blindar a Adorni y pierde aliados: Renunció Esteban Bulrrich

La sesión del Senado prevista para este jueves finalmente se realizará con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada como eje central. Sin embargo, el oficialismo logró modificar el esquema de tratamiento de un eventual pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, elevando las exigencias para que la oposición pueda avanzar con el debate.

La sesión del Senado prevista para este jueves finalmente se realizará con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada como eje central. Sin embargo, el oficialismo logró modificar el esquema de tratamiento de un eventual pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, elevando las exigencias para que la oposición pueda avanzar con el debate.

La sesión del Senado convocada para las 11 se desarrollará luego de varias negociaciones entre los bloques parlamentarios. Entre los temas principales figura el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, aunque gran parte de la atención política estará puesta en la situación de Manuel Adorni y los intentos opositores de promover su interpelación.

Inicialmente, la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había acordado con el jefe de la bancada Justicialista, José Mayans, que las mociones de interpelación al jefe de Gabinete fueran tratadas como primer punto del temario. Bajo ese esquema, el procedimiento contemplado en el artículo 101 de la Constitución Nacional y el artículo 214 del Reglamento del Senado requería únicamente mayoría absoluta para avanzar.

No obstante, una nueva reunión de Labor Parlamentaria modificó ese entendimiento. Con el respaldo de bloques dialoguistas como la UCR, el PRO y representantes de fuerzas provinciales, el oficialismo consiguió que el pedido de interpelación deba ser tratado sobre tablas, lo que obliga a la oposición a reunir una mayoría especial de dos tercios para habilitar siquiera el debate.

Si el oficialismo logra sostener esa posición durante la sesión, la discusión sobre Adorni podría postergarse hasta la segunda quincena de julio, otorgándole al Gobierno un margen de tiempo adicional para desactivar la presión política sobre el funcionario.

En paralelo, la controversia sumó un nuevo capítulo con la renuncia irrevocable al PRO presentada por el ex senador y ex ministro de Educación Esteban Bullrich. A través de una carta dirigida a Mauricio Macri, el dirigente cuestionó la postura adoptada por el partido y aseguró que la protección brindada a Adorni por parte de legisladores macristas fue determinante en su decisión de alejarse de la fuerza.

Bullrich sostuvo que desde hace tiempo le resulta difícil reconocer en varias decisiones partidarias “el espíritu que nos dio origen”, marcando así una nueva señal de tensión interna dentro del PRO en medio del reordenamiento político que atraviesa el espacio opositor.