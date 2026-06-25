Esteban Echeverría: asesinaron a un hombre a puñaladas por una presunta venta de drogas

Un hombre fue asesinado a cuchilladas durante una pelea en la vía pública en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un conflicto originado por la comercialización de estupefacientes en la zona. Por el crimen, atraparon a dos sospechosos.

Fuentes judiciales confirmaron que la víctima fatal fue identificada como Juan Morales. El violento episodio ocurrió a las 8 de la mañana del 23 de marzo en la intersección de las calles Fraga y José María Martínez. En ese lugar, Morales mantuvo una fuerte discusión con dos individuos.

La disputa terminó en tragedia cuando uno de los sujetos le entregó un cuchillo a su compañero, quien atacó a Morales y le asestó una puñalada en el pecho. Tras la agresión, los atacantes escaparon con rapidez.

La víctima fue trasladada de urgencia al Policlínico Sofía Terrero de Santamarina, donde finalmente perdió la vida días más tarde debido a la gravedad del cuadro. Los peritos de la Policía Científica determinaron luego que presentaba una herida mortal de arma blanca en la región torácica.

Detenciones y avances en la causa

A partir de los datos recolectados en el expediente, el personal del Departamento de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires concretó una serie de procedimientos que culminaron con la captura de los dos implicados.

El presunto autor material del crimen, un joven de 26 años apodado “Lele”, fue interceptado a metros de un taller mecánico ubicado en Libres del Sur al 160, casi en la esquina con Friedrichs, frente a la casa de su madre. En tanto, a su cómplice de 27 años lo detuvieron a través de un allanamiento en una vivienda de la calle Fraga al 800, a muy pocas cuadras de la escena del homicidio.

La causa penal quedó caratulada de manera preventiva como “Homicidio agravado”. La investigación quedó en manos del fiscal Fernando Daniel Semisa, a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4, y del Juzgado de Garantías N° 2 de la jurisdicción.