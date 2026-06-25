Lomas de Zamora: Violento ataque contra una adolescente



Un nuevo episodio de inseguridad generó preocupación en el barrio El Olimpo, partido de Lomas de Zamora, cuando un hombre bajó de una camioneta, abordó a una joven y forcejeó violentamente con ella al punto de arrastrarla hasta el vehículo. La escena quedó registrada por las cámaras de video del lugar, donde se ve que la chica opuso resistencia y quedó tirada sobre la calzada.

El caso ocurrió este domingo a plena luz del día: pasadas las 15.30; en el cruce de las calles San Martín y el Pasaje Néstor Kirchner, en la localidad ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense donde una Renault Kangoo gris detuvo abruptamente su marcha, el agresor bajó y se dirigió, aparentemente con la intención de robo, directamente a su víctima, que caminaba por la vereda.

Sin embargo, la joven opuso una feroz resistencia que la llevó a forcejar mientras el agresor intentó llevársela a la rastra al interior de la camioneta luego de abalanzarse sobre ella con fuerza, agarrarla del torso y la empujarla hacia el vehículo aunque logró escapar apenas unos metros después, mientras el conductor aceleró y escapó.

Con la difusión de las imágenes y la preocuparon de los vecinos de la zona, la Policía Bonaerense abrió una investigación por “averiguación de ilícito”.

En el caso interviene la UUnidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el Grupo Táctico Operativo (GTO) y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

La camioneta ya fue identificada y, según trascendió, el sospechoso fue detenido y en su declaración aseguró que el objetivo de su ataque no fue un secuestro, sino que se trató de un robo que terminó en forcejeo. En tanto, se supo también que la chica no era de la zona pero había ido hasta allí a visitar a su novio.