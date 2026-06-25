“Matalo, matalo”: el relato de un vecino tras el asesinato de un adolescente en Almirante Brown

Un violento asalto terminó en tragedia en la localidad de San Francisco Solano, partido de Almirante Brown. Dos delincuentes en moto interceptaron a Lautaro Servín, de 17 años, y a su padre mientras caminaban rumbo al colegio. Durante el ataque, los asaltantes balearon al menor, quien falleció poco después en el Hospital Oñativia.

La investigación sumó el testimonio clave de un vecino, quien aportó detalles estremecedores sobre la secuencia fatal. El testigo, identificado como Federico Rodrigo Vallejos, declaró ante la policía que escuchó una frenada brusca en la calle y se asomó para observar la situación. En ese momento, presenció el abordaje y la brutal orden de uno de los criminales: “Escuché que uno gritó ‘matalo, matalo’ y después varias detonaciones de arma de fuego”.

La reconstrucción del hecho señala que, ante la sorpresa del asalto, el padre de Lautaro cayó al piso. En ese instante, el joven intentó ayudarlo y protegerlo, momento en el que los atacantes abrieron fuego. A pesar de que el chico cayó al suelo, los criminales efectuaron nuevos disparos antes de escapar del lugar.

En medio de la desesperación, y al notar que el adolescente empezó a convulsionar, los vecinos de la cuadra facilitaron una camioneta para trasladarlo de urgencia. A simple vista, el joven no presentaba rastros de sangre, pero los médicos de la guardia confirmaron que recibió un impacto de bala en la espalda. Finalmente, Lautaro murió a causa de un paro cardíaco.

Conmoción en el barrio

El dolor y la indignación atravesaron a la comunidad local. Un frentista, vecino de la familia, lamentó la pérdida del adolescente: “Esta criatura… cómo viene a perder la vida así. Me duele como si fuera mi nieto, lo conocía desde chiquito”. El hombre destacó que los padres de la víctima son personas “excelentes y muy trabajadoras” y aprovechó para reclamar mayor presencia policial en los horarios de ingreso escolar, ya que los chicos de la zona “quedan desprotegidos”.

La causa penal quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 de Almirante Brown. Los efectivos policiales analizan ahora las cámaras de seguridad del vecindario con el objetivo de rastrear e identificar a los autores del crimen.