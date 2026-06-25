Terremotos en Venezuela: aumenta el número de muertos y hay más de 33.000 desaparecidos



Equipos de rescate intensificaron este jueves la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros ocasionados por los dos terremotos que azotaron a Venezuela durante la tarde de ayer. Hasta este mediodía, el gobierno venezolano confirmó que 188 personas murieron y 1.520 resultaron heridas. Se estiman que las cifras aumenten con el correr de las horas.

Los sismos fueron de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter y estuvieron seguidos por unas 30 réplicas que sacudieron principalmente a los estados del norte de Venezuela, donde la densidad de la población es mayor. El estado de La Guaira y la capital del país, Caracas, fueron las zonas más afectadas, con una gran cantidad de edificios totalmente desplomados.

Imágenes tomadas por los propios venezolanos y difundidas en redes sociales daban cuenta del desastre: viviendas destruidas y edificios derrumbados que quedaron reducidos solo a una pila de escombros en cuestión de segundos.

Ante la desesperación por la falta de comunicación en las zonas de desastre, se activó Desaparecidos Terremoto Venezuela, un sitio web desarrollado de urgencia por voluntarios para facilitar el reencuentro de familias. La plataforma ya registra más de 30.000 personas reportadas sobre las cuales se desconoce su paradero.

El abrumador volumen de reportes responde principalmente a la falta de señal por los cortes totales de electricidad, internet y telefonía celular que mantienen a regiones enteras incomunicadas. A través de las redes sociales, miles de migrantes venezolanos comparten nombres y fotos de sus seres queridos con la esperanza de obtener algún tipo de información sobre sus estados ante el apagón tecnológico que sufre el país caribeño.

Envían ayuda humanitaria a Venezuela

En paralelo, varios países de la región se movilizaron para ayudar a Venezuela. En el caso de Argentina, el Gobierno expresó su solidaridad y manifestó su disposición a colaborar con la asistencia humana que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes.

“En momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población”, expresó el Presidente en un comunicado.

En cuestión monetaria, el papa León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, ya envió una primera ayuda económica de 100.000 euros a Venezuela para contribuir con los gastos del operativo luego de los terremotos. Estados Unidos también anunció que enviará equipos de rescate y ayuda humanitaria, mientras que el FMI asignó US$200 millones.