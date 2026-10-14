Javier Milei en Estados Unidos: reuniones con empresarios y premios en una gala hispana

El Presidente llegó a Washington para cumplir una agenda que incluye encuentros con inversores, un reconocimiento en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y un discurso ante la Cámara de Comercio estadounidense. Regresará a la Argentina el viernes.

El Presidente llegó a Washington para cumplir una agenda que incluye encuentros con inversores, un reconocimiento en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y un discurso ante la Cámara de Comercio estadounidense. Regresará a la Argentina el viernes.

El presidente Javier Milei en Estados Unidos desarrolla una nueva agenda de actividades en Washington, donde llegó este miércoles 14 de octubre para mantener reuniones con empresarios y participar de distintos eventos institucionales. Se trata de su quinta visita al país norteamericano en lo que va de 2026, con compromisos vinculados a la economía, la libertad empresarial y las relaciones políticas.

Durante la tarde, el mandatario tiene previstos encuentros con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman y con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources. A las 20, participará como invitado de honor de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, que se realizará en el auditorio Andrew W. Mellon, donde recibirá el reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana.

La agenda continuará el jueves 15 con una exposición ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, titulada “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. En ese marco, Milei recibirá el premio Global Champion of Free Enterprise, en reconocimiento a su defensa de la libre empresa y la libertad económica. Por la tarde, participará de una actividad en la Embajada Argentina dedicada a la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.

El Presidente también coincidirá en la gala con dirigentes políticos, empresarios y diplomáticos, entre ellos Matt Schlapp, referente de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), y Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Tras completar sus compromisos en Washington, Milei partirá el jueves por la noche rumbo a la Argentina y tiene previsto arribar el viernes 16 por la mañana.