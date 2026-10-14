Sigue el mal tiempo en el Conurbano

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este miércoles y lo que resta de la semana en la zona sur del Conurbano.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este miércoles y lo que resta de la semana en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este miércoles se registrarían lluvias aisladas durante la mañana y chaparrones por la tarde, pero la noche estará a salvo. La temperatura se moverá entre los 12 y los 18 grados en la zona sur del Conurbano.

Asimismo, el jueves, día de la quinta Marcha Federal Universitaria, el pronóstico anuncia chaparrones de principio a fin, mientras que la temperatura se moverá entre los 13 y los 18 grados. Los chaparrones continúan el viernes, también durante todo el día, y la marca térmica se ubica en 17.

Cielo mayormente nublado, pero ya sin lluvias, se anuncia para el sábado; el Día de la Madre, domingo, se podrá ver el sol: el pronóstico es cielo parcialmente nublado y máxima de 17 grados.