Almirante Brown impulsa el Octubre Rosa

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante durante todo el mes Octubre Rosa, una iniciativa destinada a promover la prevención del cáncer de mama y concientizar sobre la importancia de los controles de salud y la detección temprana.

En ese marco, del 19 al 23 de octubre, el Hospital Arturo Oñativia realizará mamografías gratuitas para mujeres de entre 40 y 75 años, sin turno previo y sin necesidad de presentar una orden médica. Los estudios se llevarán adelante desde las 8 en el área de Diagnóstico por Imágenes, ubicada en Ramón Carrillo 1339, Rafael Calzada.

Además, durante todo el mes la Comuna desarrollará una agenda de actividades de promoción de la salud, prevención y concientización en distintos puntos de Almirante Brown.

El viernes 16, desde las 9, se realizará la jornada Tu CAPS en casa en la Plaza Los Mellis, en Timoteo Gordillo y Los Cipreses, Glew. Ese mismo día, de 10 a 15, tendrá lugar Almuerzo con Manzaneras, con una charla de prevención y un stand informativo en el Polideportivo de Ministro Rivadavia, ubicado en 25 de Mayo y Quiroga.

El lunes 19, de 9 a 15 , se llevará adelante una actividad de visibilización de la lucha contra el cáncer de mama en el CEAB, ubicado en P. Matta 132, Adrogué, con entrega de prendedores y difusión del día de licencia de auxiliares para la realización de controles anuales.

Ese mismo día, de 14.30 a 17.30, el CIC Burzaco, en Alsina y Martín Fierro, será sede de Cuidarte es quererte, con talleres, charlas de prevención y actividad física para promover hábitos saludables.

La agenda continuará el jueves 22, a las 14, con el encuentro Mujeres que se cuidan, comunidades que florecen en el CAPS 25, ubicado en Santa Ana 2487, Rafael Calzada. Mientras que el viernes 23, a las 10, se realizará otra jornada de promoción y prevención de la salud, con una intervención artística, en el CAPS 23, en Zufriategui 3550, Glew.

El sábado 24, desde las 9, el Parque Saludable Ramón Carrillo, en Erezcano 1850, Adrogué, será escenario de una jornada de actividad física y stands de promoción y prevención de la salud, con participación de CAPS y hospitales zonales.

Ese mismo día, a las 16, se realizará el Zumbatón en el Polideportivo Don Orione, ubicado en avenida Eva Perón 750.

El miércoles 28, a las 11.30, se desarrollará una jornada de concientización y recolección de mechones de cabello para la confección de pelucas solidarias en el CAPS 9 Floreal Ferrara, en Bradley 1220, Burzaco.

Finalmente, el sábado 31, de 9 a 13, se realizará la jornada Caminata + Deportes en el Polideportivo de Ministro Rivadavia, en 25 de Mayo y Quiroga, con actividades físicas y un encuentro para promover el bienestar y los hábitos saludables