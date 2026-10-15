Oktober Fest en Lomas: dónde conseguir pintas de cerveza a $3.999 en casi 50 bares

La propuesta Oktober Fest en Comunidad ofrece promociones en bares de Lomas de Zamora, Banfield, Temperley, Llavallol y San José. La iniciativa del Municipio busca impulsar el consumo local durante dos jornadas, con pintas a $3.999 en los comercios adheridos.

La propuesta Oktober Fest en Comunidad ofrece promociones en bares de Lomas de Zamora, Banfield, Temperley, Llavallol y San José. La iniciativa del Municipio busca impulsar el consumo local durante dos jornadas, con pintas a $3.999 en los comercios adheridos.

El Oktober Fest en Lomas de Zamora ofrece pintas de cerveza a $3.999 en casi 50 bares del distrito. La promoción se desarrolla este miércoles 14 y jueves 15 de octubre, con establecimientos adheridos en distintos barrios para que los vecinos puedan disfrutar de una salida con amigos o en familia.

La iniciativa, denominada Oktober Fest en Comunidad, es impulsada por el Municipio de Lomas de Zamora y busca promover el consumo local y generar movimiento en el sector gastronómico. Durante las dos jornadas, los clientes podrán acceder al precio promocional en los locales participantes.

Qué bares participan del Oktober Fest en Lomas

En Lomas de Zamora, los bares adheridos son Wolf (Colombres 363), Barstow (Italia 441), Ache (Italia 496), Sinaloa 420 (Italia 420), Wane (España 431), Skal (Italia 460), Czech (Pellegrini 156), Ribs al Río (Italia 253), Kick Off (Italia 478), Chin Chin (España 421), Berko (Rivera 416), Baum (Italia 459), Olika El Obrador (Oliden 180), In Teglia (Italia 526), Rabieta (Italia 470), Three Monkeys (Oliden 94), Papina (Azara 141), Beer Spot (Loria 311), Naija (Sixto Fernández 146), Lefam (España 423) y Tato’s Bar (Arrotea 1203).

En Banfield, participan Beerfield (Cochabamba 242), Kingo Beer (Alsina 1198), Johnny Cash (Chacabuco 27), Roderick (Alsina 399), Obra (Chacabuco 160), Puesto 54 (Chacabuco 178), Tienda de Cervezas (Belgrano 1598), Ronton (Alvear 1106), Che Mono (Belgrano 1646), Bellini’s (Belgrano 1431), Beerbration (Pedernera 2611), Es X Acá (Alsina 1001), La Birra Bar (Alsina 400), Conurbania (Alsina 251), Cervakoh (Belgrano 1303), Banburger 22 (Talcahuano 327) y Lo + Hot (Alsina 804).

Oktober Fest en Temperley, Llavallol y San José

La promoción también llega a Temperley, con Barrio (Rosso 798), Antigua Fábrica (Meeks 1433), Kanki (Lorenzini 194) y Roderick (Soler 997). En Llavallol, los locales adheridos son Myst (Santa Catalina 451) y Rothar (Santa Catalina 330), mientras que en San José participa Beerbration (Churrinche 2944).

De esta manera, el Oktober Fest en Comunidad propone recorrer distintos puntos de Lomas de Zamora y aprovechar las pintas a $3.999 durante las dos jornadas. La promoción está disponible en los establecimientos adheridos, por lo que se recomienda consultar con cada bar las condiciones de la oferta.