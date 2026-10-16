Lloviznas y chaparrones para este viernes

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este viernes y el fin de semana en el cual se celebra el Día de la Madre.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este viernes y el fin de semana en el cual se celebra el Día de la Madre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este viernes se presenta con lloviznas durante las primeras horas y chaparrones por la tarde, pero la noche se encuentra a salvo y todo indica que las inestabilidad dará unos días de descanso. La temperatura se moverá entre los 11 y los 17 grados.

El fin de semana se presenta, por ahora, sin inestabilidad. Cielo mayor a parcialmente nublado, se anuncia para el sábado, cuando la temperatura mínima se ubicará en los 6 grados y la máxima se posiciona en 15. Descenso de temperatura.

Asimismo, el domingo, cuando se celebrará el Día de la Madre en la Argentina, la máxima sube un grado (16) pero baja la mínima (5). Cielo partcialmente nublado para el cierre del fin de semana.