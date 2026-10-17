Fin de semana frío, pero sin lluvia

El pronóstico para este fin de semana en la zona sur del Conurbano. Mejor domingo que sábado.

El pronóstico para este fin de semana en la zona sur del Conurbano. Mejor domingo que sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un fin de semana frío pero sin lluvias, un descanso tras la seguidilla de jornadas inestables.

Este sábado se presenta con cielo mayormente nublado en la zona sur del Conurbano, mientras que la temperatura se moverá entre los 7 y los 14 grados.

Asimismo, el domingo -Día de la Madre- sube un poco la temperatura y el Sol hará su entrada triunfal. Se anuncia una jornada con cielo algo a parcialmente nublado y una máxima de 16.

A partir del lunes, cuando la marca térmica se ubicará en 17 grados, la nubosidad toma el control y será el común denominador. De todos modos, no se advierte sobre precipitaciones.