El Gobierno compra materiales bajo “secreto militar”

El decreto, a partir del cual se declara el "secreto militar, indica que no se identifican los equipos o materiales que se pretende adquirir y no se informaron cantidades, proveedores, países de origen ni montos presupuestarios.

El decreto, a partir del cual se declara el "secreto militar, indica que no se identifican los equipos o materiales que se pretende adquirir y no se informaron cantidades, proveedores, países de origen ni montos presupuestarios.

El Gobierno clasificó como secreto militar la nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, una decisión que permite mantener bajo reserva las operaciones contractuales involucradas y exceptuarlas de las obligaciones habituales de publicidad y difusión.

Así se indicó en el Decreto 1205/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti. “Declárase secreto militar en los términos del Decreto N° 9390/63 a las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD”, señala.

Autoriza al Ministerio de Defensa a “instrumentar la medida por medio de la Subsecretaría de Gestión Administrativa”, mientras que la norma establece además que los organismos contratantes podrán avanzar con los trámites sin cumplir las disposiciones habituales de publicidad y difusión de las actuaciones.

Además, en el texto publicado en el Boletín Oficial no se identifican los equipos o materiales que se pretende adquirir y no se informaron cantidades, proveedores, países de origen ni montos presupuestarios.

En tanto, el Ejecutivo fundamentó la declaración en el Decreto 9390/1963, que contempla la clasificación de secreto militar para determinados asuntos vinculados con la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas, entre ellos, adquisiciones, fabricaciones, construcciones y sus correspondientes negociaciones y trámites, cuando revisten importancia fundamental para las capacidades militares.

“Una vez declarado el secreto militar de la aludida operación contractual, los organismos contratantes deberán seguir los trámites necesarios para la adquisición de dicho material, estando exceptuados del cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso”, se indicó también.