Tras la recomposición salarial de 19 por ciento decretado por el gobierno bonaerense, los docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunciaron un paro de 48 horas para el lunes y martes de la semana próxima. Desde Udocba denuncian que María Eugenia Vidal “le falta el respeto a la democracia”

Miguel Ángel Díaz, referente de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires, planteó que “con el decreto, el Gobierno demuestra su falta de respeto a la democracia”. “La Gobernadora María Eugenia Vidal decidió desobedecer el fallo de la Justicia que dice que había que recomponer el salario conforme a la inflación reinante”, apuntó el dirigente en diálogo con Info Región.

“Nos decretan un 19 por ciento de aumento cuando se habla de una inflación que está por las nubes. Lo que decide el Gobierno es rebajarnos el salario, por decreto”, criticó el gremialista. El gobierno bonaerense ratificó por decreto los adelantos del 19 por ciento a cuenta de paritaria a los docentes. Mediante el decreto 1145/20018 del Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, establece seis etapas de incremento salarial: 5% en enero; 8% en marzo; 10% en mayo; 13% en junio; 15% en julio; y finalmente 19% en agosto y hasta diciembre de 2018.

Recrudece el conflicto

Ante el panorama “desalentador” para llegar a una resolución, desde Udocba advierten que la situación empeorará en los próximos días “si el Gobierno no convoca y no resuelve el conflicto”. “Tienen todas las condiciones para resolverlo pero no lo hacen. Nosotros tratamos de extender todos los puentes para llegar a un acuerdo. Está en sus manos que el problema se solucione o se empeore”, advirtió.

El FUDB realizará un paro de 48 horas, lunes y martes. También llevó a cabo reuniones con representantes de la Iglesia y legisladores provinciales, y prevé otra reunión con la Defensoría del Pueblo bonaerense la próxima semana. La idea es lograr “canales de diálogo” con el Ejecutivo, por distintos medios. “Después del paro, el jueves haremos asambleas para definir el plan de acción. No descartamos nada y tenemos claro que con este panorama, el conflicto se va agudizar”, aclaró Díaz.

Reclamo

“Estamos en una situación especial provocada por el mismo Gobierno. Lo mínimo que podemos aceptar es el 32 por ciento de aumento más la clausula gatillo que garantice que cualquier acuerdo que podamos lograr se mantenga en el tiempo”, planteó Díaz. Además del reclamo salarial, el FUDB exige inversión en infraestructura, comedores y rechaza los cambios en los Equipos de Orientación Escolar, entre otras cuestiones.