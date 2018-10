“Nos está costando todo”, admitió Vico

Brown de Adrogué quiere recuperar la memoria. Luego de un auspicioso inicio de temporada, el Tricolor bajó su nivel y repercutió en los resultados. Con tres empates consecutivos y cuatro encuentros sin ganar, ocupan la séptima posición del certamen, con 9 unidades. “Nos está costando”, admitió el entrenador, Pablo Vico.

Hizo hincapié en ciertos aspectos físicos y futbolísticos, como causante de la merma que ha tenido el equipo. “Estamos buscándole la forma. Este es un equipo en formación. Trajimos 18 jugadores y nueve de ellos son juveniles. Tenemos que tener la paciencia suficiente para que comprendan lo que queremos y encontremos nuestro volumen de juego. Nos está costando”, admitió el entrenador, en diálogo con Info Región.

El presente

Brown viene de igualar, en condición de local, con Almagro. El Tricolor tuvo un gran primer tiempo, pero en el complemento se lo vio cansado y no consiguió aguantar el resultado. El técnico indicó que fue “por el cansancio o agotamiento lógico” producto de la seguidilla de partidos, aunque recalcó la labor del rival. “Ellos nos metieron en ese juego. Nosotros salimos con una idea clara, pero el rival nos superó y nos llevó a caer en el pelotazo. Fueron inteligentes”, señaló.

Brown quedó con 9 unidades, a seis del líder Nueva Chicago. El Tricolor acumula cuatro encuentros sin ganar y lleva tres empates consecutivos (Los Andes, Central Córdoba y Almagro). “La idea nuestra era acercarnos un poco más al pelotón de los punteros con una victoria ante Almagro y no se consiguió. Las cosas no salieron como las queremos y como las trabajamos. No jugamos como quisimos y como lo intentamos proponer. Tenemos que trabajar mucho. Hay que mejorar el rendimiento”, remarcó el entrenador.

Los viajes

Luego del histórico triunfo por penales ante Independiente por Copa Argentina a principios de septiembre, el Tricolor no volvió a encontrarse con su juego. Además de los puntos perdidos en el torneo local, Brown quedó afuera de la copa ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en una semana agitada: viajó dos veces al interior para medirse ante el Ferroviario y la merma física comenzó a pasarle factura.

“No puedo criticar a los muchachos porque dejaron todo en el campo de juego en cada partido que tuvimos. No los puedo machacar a ellos porque hicieron todo el desgaste para dejar los tres puntos en casa. Los viajes que hicimos estas semanas se notaron y por eso bajamos el rendimiento en el segundo tiempo ante Almagro”, consideró. Y añadió: “Brown no jugoótodos los partidos de la misma manera. En los compromisos de Copa Argentina, en Madryn (ganó 1-0 ante Guillermo Brown) y con Olimpo (venció 3-0) se vio otro equipo. Jugamos encuentros donde los muchachos respondieron muy bien. Tenemos que recuperar ese ritmo”.

Lo que se viene

Tras el parate por fecha FIFA del fin de semana, los de Vico intentarán volver al triunfo cuando jueguen, en el marco de la fecha 9, ante Platense (fecha y horario a confirmar). “Hay muchas cosas por trabajar, es lo que hablamos con el cuerpo técnico. Voy a tener 15 días para seguir con los entrenamientos y corregir cosas. Vamos a tratar de hacer algún amistoso el viernes para ver como venimos. Desde lo físico, hay que tratar de recuperar a algunos muchachos, que son muy importantes para nosotros”, concluyó.