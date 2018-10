Fue en septiembre según informó la CAME.

Fue en septiembre según informó la CAME.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) anunció este domingo que la producción de pymes industriales cayó 7,4 por ciento en septiembre en comparación con igual período del año pasado. Es el quinto mes consecutivo en descenso.

Frente a agosto se registró una declive de 6,3 por ciento y en los 9 meses del año se acumula un retroceso de 1,5 por ciento.

Rubros

Los 11 sectores relevados por CAME cayeron en la comparación anual. Las bajas más acentuadas se dieron en “Productos de metal, maquinaria y equipo” (-10,8 por ciento), “Material de Transporte” (-10), “Productos de Madera y Muebles” (-9,9), “Fabricación de productos eléctrico-mecánicos, informática y manufacturas” (-9,7), “Minerales no metálicos” (-9,6), “Calzado y marroquinería” (-9,4), “Productos químicos” (-8,3) y “Productos de caucho y plástico” (-6).

Desde la entidad indicaron que “uno de los problemas que afecta a la mayor parte de las industrias, son las altas tasas para cambiar cheques”.

“Las tasas promocionales al 29 por ciento ya prácticamente no se consiguen y no bajan del 70 por ciento anual. La casi única fuente de financiamiento disponible para los que no pueden autofinanciarse, son los proveedores, pero poniendo estrés en la cadena de pagos”, señalaron.

El uso de la capacidad instalada en las pymes subió levemente en septiembre, pero sigue “siendo muy bajo” ya que es de 55,8 por ciento. “Hay empresas que suspendieron personal, o que lo rotan debido a los bajos niveles de actividad. La industria intenta por ahora no despedir empleados, sostenerlo todo lo posible esperando mejoras en la economía, pero la situación se vuelve más difícil por la capacidad ociosa elevada que implica costos hundidos”, finalizaron.