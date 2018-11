Para el Frente Productivo, los anuncios de Vidal “son para la tribuna”

El presidente del Frente Productivo y titular de Asociación Pyme, Daniel Moreira, criticó que las medidas anunciadas por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para el sector son “para la tribuna” y remarcó que lo necesario son “iniciativas para mejorar el mercado interno”.

“Cualquier medida que anuncien de antemano hay que tomarla con pinzas porque son una manga de cínicos y mentirosos. Vidal dice que siempre entendieron que había que apostar a las pymes pero en los hechos no hizo más que destruirlas”, advirtió el dirigente en diálogo con Info Región.

En este marco, consideró que los anuncios “son para la tribuna ya que en el fondo no mejoran nada”, en alusión a las medidas impulsadas por el Ejecutivo provincial, entre las que se encuentra la posibilidad de que las pymes obtengan líneas de crédito para capital de trabajo, inversión,y microcréditos con tasas preferenciales respecto al 75% que rige hoy de referencia en el mercado.

“De qué sirve que den una tasa subsidiada o que no cobren cargas impositivas cuando lo que no hay es mercado interno. Si sacamos créditos para pagar gastos corrientes quiere decir que la plata que estamos generando no alcanza y eso trae dos problemas: que el próximo mes no lleguemos a pagar lo que debemos y encima tener un crédito que afrontar”, explicó Moreira.

Extender los frentes productivos

Por otra parte, El dirigente señaló que esta semana se reunió con diputados nacional de Unidad Ciudadana para brindarles información sobre la situación del sector y para que los legisladores puedan ser un nexo con las provincias para generar frentes productivos en todo el país.

“La idea es formar una lucha colectiva de las pymes y distintos sectores ante la delicada situación que estamos atravesando. Necesitamos un giro de 180 grados al plan económico del gobierno. Necesitamos federalizar esta lucha”, concluyó.