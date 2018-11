El concejal de Esteban Echeverría Daniel Saavedra enfatizó que los Municipios “no pueden cubrir los pozos que dejan Nación y Provincia”, al criticar la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de que las comunas se hagan cargo de subsidios en luz y transporte. La medida se desprende del proyecto de Presupuesto 2019.

“Cada vez el Gobierno se quiere hacer cargo de menos cosas. Quiere cargar a los Municipios con estos problemas, sabiendo que tenemos escasos recursos para afrontar algo así”, advirtió el edil en diálogo con Info Región.

Sostuvo, en este marco, que “para eso que se vayan y que no gobiernen más” y que “dejen a las Comunas que se encarguen de manejar sus propios recursos”. “No podemos cargar a los vecinos con más impuestos para cubrir los pozos que dejan el Estado nacional y provincial”, insistió.

“Favorecen a sus amigos”

Saavedra cuestionó, asimismo, que el macrismo “recorta para que el ajuste lo terminen haciendo los de abajo, perjudicando siempre a los que menos tienen y favoreciendo a sus amigos”.

“Le perdonan impuestos a los amigos y multimillonarios y cargan las espaldas de los trabajadores. Piensan todo el tiempo en la pérdida de ellos y no en todo lo que pierde el pueblo con sus decisiones”, agregó.

Por último, el dirigente apuntó principalmente contra el Gobierno nacional al advertir que “no se equivoca con las decisiones económicas que toma, sino que están haciendo lo que quieren hacer“. “El pueblo no les va a perdonar todo esto, ya hay lugares que no pueden pisar por el descontento de la gente”, finalizó.