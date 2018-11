Banfield y Lanús empataron sin goles en el Clásico del Sur

El partido

Banfield salió al encuentro dispuesto a ser el protagonista y manejar los hilos del juego. Sin embargo, la sólida defensa de Lanús impedía que el Taladro incomode la presencia de Matías Ibañez. Por su parte, la visita, con las rápidas salidas de Lautaro Acosta y Marcelino Moreno, iba a generar las más claras de la primera etapa.

En el amanecer del juego, a los 3 minutos, Sebastián Ribas conectó, de cabeza, un buen centro de Nicolás Pasquini. La pelota se estrelló contra el palo derecho de Mauricio Arboleda y cayó en los pies de Acosta, quien la empujó y convirtió el primer tanto, aunque el juez de línea anuló la jugada por presunto offside del delantero.

Más tarde, cerca del cuarto de hora, nuevamente Ribas, esta vez de volea, tenía la chance de abrir el marcador, aunque su remate se iba por encima del travesaño. Lanús, que tenía poco la pelota, intentaba lastimar de contragolpe, pero no era fino.

Llegando a la media hora de juego, Banfield tuvo su chance en la primera etapa: luego de una serie de rebotes dentro del área, Adrián Callelo empalmó la pelota con un fuerte remate, que se le metió esquinado a Ibáñez. Sin embargo, a instancias del línea, Dario Herrera anuló el gol por una posición adelantada de Darío Cvitanich, quien obstruía la visión del arquero.

La primera etapa se iría al descanso con el marcador en cero. Banfield, que tenía la pelota, no era profundo, y la presencia de su único punta de área quedaba muy lejos de los volantes, por lo que Ibáñez no pasaba sobresaltos. Lanús, en tanto, estaba errático en la definición, y no podía reflejar en el resultado su buen rendimiento a lo largo de los 45 minutos iniciales.

El complemento

La segunda etapa presentó al local con otro ímpetu para buscar el resultado. Nicolás Silva, el mejor de Banfield, era el principal eje de ataque. A los 7 minutos, luego de un centro del joven volante, la pelota derivó en la cabeza de Cvitanich, que no pudo darle la mejor dirección y terminó en un saque de arco.

Cerca de los 15 minutos, tras un tiro de esquina, Danilo Ortíz remató de cabeza, pero el arco de Ibáñez no pasaba peligro. Banfield, con más ganas, intentaba, aunque no era claro en los últimos metros.

Una vez que Lanús hizo pie en el segundo tiempo, tuvo las dos mas claras del partido, en los pies de Nicolás Pasquini: primero, luego de un centro al segundo palo, el lateral tomó la pelota de volea, y su remate se fue cruzado, apenas desviado. Minutos mas tarde, producto de un tiro libre a centímetros del área, el zurdo apostó rematar al palo del arquero, y el tiro se estrelló con el travesaño.

Luego del vendaval del Granate, los de Falcioni se hicieron nuevamente de la pelota, aunque nunca llegaron con peligro al área de Lanús. Los minutos pasaron y, sin emociones, llegó el final en el Florencio Sola. El encuentro culminó con tablas en el marcador y sin goles para ambos equipos.

Lo que se viene

Luego del parate por la fecha FIFA, el Taladro retomará la Superliga cuando visite, el domingo 25 de noviembre desde las 21:30, a Racing, en el Cilindro de Avellaneda. Por su parte, un día más tarde, el Granate recibirá, en el Ciudad de Lanús, a Independiente, desde las 21:15.