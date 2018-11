Temperley cayó por penales ante Central y se quedó sin final

Temperley, que igualó 1-1 ante Rosario Central en los 90 minutos, no pudo en los penales y cayó 4-2, en el marco de una de las semifinales de la Copa Argentina que se disputó en Córdoba. Facundo Zampedri había abierto el marcador para el Canalla, mientras que Federico Mazur igualó las acciones.

De esta manera, el Gasolero no pudo acceder a la final del certamen. Por su parte, los rosarinos esperan al ganador del encuentro entre River y Gimnasia de La Plata, que se enfrentarán el 28 de noviembre en Mar del Plata.

El partido

Rosario Central salió dispuesto a llevarse por delante al Gasolero. Con muchas ganas pero con poco juego, el Canalla no encontraba la manera de quebrar la defensa de Temperley. En tanto, el conjunto dirigido por Cristian Aldirico aguardaba por una contra para lastimar a su rival.

A lo largo de la primera media hora de juego, Central se encontró con la posibilidad de muchas pelotas paradas pero lograba dañar el arco custodiado por Matías Castro.

La primera situación de riesgo de la tarde llegó a los 31 minutos, cuando Maximiliano Lovera tomó una pelota fuera del área y pateó de media distancia. Su remate, con mucha potencia, pasó cerca del arco de Castro.

Temperley, en tanto, tendría las dos más claras de la primera etapa a través de la pelota parada, y ambas de los pies de Mauro Cerutti. En primer lugar, el volante tuvo un tiro libre que encontró una excelente respuesta de Jeremías Ledesma.

Más tarde, cerca de los 40 minutos de juego, nuevamente Cerutti de tiro libre y otra vez Ledesma desvió la pelota al corner. Termperley merecía algo más pero la buena tarea del arquero de Central lo impedía. De esta manera, el encuentro se iría al descanso sin emociones.

El complemento

En la segunda etapa, a los ocho minutos, un largo pelotazo para Diego Becker le permitió controlar la pelota, acomodarse y tirar el centro para la cabeza de Zampedri, que la colocó cerca del palo izquierdo y marcó el 1-0.

El gol de Central fue un duro golpe para el Gasolero, que pareció perder la concentración que había tenido a lo largo del primer tiempo. Tres minutos más tarde del gol, nuevamente Zampedri, que encontró un centro en el área chica sin marca, pero tomó la pelota muy abajo con la cara interna del pie y su remate se fue por encima del travesaño.

Por su parte, el Celeste no encontraba la manera de quebrar a la sólida defensa del Canalla, que defendía la ventaja. Los minutos avanzaban y Ledesma no pasaba ningún riesgo. Recién a los 36 minutos, un buen desborde de Lucas Wilchez derivó en un centro para Ramiro Costa, que no fue preciso a la hora de empalmar la pelota y su remate se fue muy arriba.

Cuando todo parecía terminado, a los 46 minutos, un largo pelotazo al área y un flojo rechazo del fondo canalla le permitió a Mazur, de volea, tomar la pelota e igualar las acciones. El volante, con un gran remate, dejó sin respuestas a Ledesma. El encuentro se iba a definir desde los doce pasos.

Los penales

En la tanda de los penales, Central se impuso 4-2, gracias a los tantos de Ortigoza, Ruben, Camacho y Gil, para el Canalla; y Prietto y Mancinelli para Temperley. En tanto, Caruzzo malogró su penal, para Central, al igual que Ledesma y Costa, para el Celeste.

Lo que se viene

Los de Aldirico retomarán su participación en el Nacional B cuando reciban, el martes 27 de noviembre desde las 21:05, a Chacarita, en el marco de la fecha 11.