Bertone apuesta a definir candidaturas en las PASO y con Cristina

La gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone sostuvo que las candidaturas dentro del peronismo se deben dirimir en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), con Cristina Fernández de Kirchner incluida.

“Creo que tenemos un mecanismo electoral que son las PASO y pueden utilizarse perfectamente para dirimir candidaturas”, indicó en una entrevista concedida a un matutino porteño.

Agregó que no le molestaría “para nada” unas PASO con Fernández de Kirchner porque ella no es “anti nada”. En esa línea consideró que se trata de “una decisión muy personal” de la ex mandataria y que “tiene todo el derecho y tal vez la oportunidad” de construir una opción electoral para 2019.

Peronismo

Respecto al peronismo reconoció la “dificultad” para organizarse por carecer de una jefatura, pero se mostró optimista en que aún “queda tiempo para el proceso electoral” y que todavía puede aparecer “ese líder” que los ordene.

Dijo que “muchos tienen posibilidades” de asumir ese liderazgo, y mencionó al gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey; el de San Juan, Sergio Uñac; el de Córdoba, Juan Schiaretti, e incluso afirmó que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, “es alguien más que puede tener una posibilidad”.

“Aspiro a que podamos trabajar por un frente amplio que incluya a todos. Los peronistas tenemos vocación de poder, no lo vamos a negar y siempre hemos sido frentistas”, puntualizó.