Sergio Massa reapareció en San Vicente durante un partido de fútbol entre intendentes del conurbano

Un partido de fútbol entre dirigentes del Justicialismo y un equipo del Frente Renovador fue la excusa y el escenario para una reunión de alto impacto político entre el ex ministro de Economía de Alberto Fernández, Sergio Massa, y un grupo de intendentes jóvenes del peronismo y el Frente Renovador.

En las fotos se puede ver, entre otros, a los jefes comunales de Lomas de Zamora, Ezeiza, el anfitrión San Vicente: Federico Otermín, Gastón Granados y Nicolás Mantegazza. Junto a ellos estaban Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo), también del PJ, junto a intendente massista de San Fernando, Juan Andreotti.

El grupo de intendentes que jugaron el picado no integra ni el Movimiento al Futuro de Axel Kicillof ni La Cámpora de Máximo Kirchner, aunque mantiene buen vínculo con Cristina Fernández de Kirchner.

También es la primera vez que Otermín y Achával se muestran juntos, dos dirigentes que suenan como posibles candidatos para disputar la gobernación bonaerense.

En lo que pareció una escena cuidadosamente montada, en medio del partido apareció Massa y compartió abrazos con los intendentes, con quienes nunca dejó de conversar en privado. La novedad es la decisión de montar una foto.

Tras el partido, Massa y los intendentes se fueron a la histórica Quinta de Perón en San Vicente, donde compartieron un asado en la vieja quinta de Perón.

Hasta ahora, las apariciones públicas del ex ministro se habían limitado a apariciones en movilizaciones apartidarias, de alto consenso social, como la marcha de las universidades o la de los 50 años del golpe, el pasado 24 de marzo.

La aparición de Massa reavivó las especulaciones sobre su futuro político en momentos en que su nombre suena para una nueva candidatura presidencial o para pelear la gobernación de la provincia de Buenos Aires pese a que el ex candidato presidencial venía mostrándose más cerca del peronismo del interior que lidera el entrerriano Guillermo Michel.

El grupo que se insinúo este domingo no es menor en términos electorales. Los municipios de Lomas de Zamora, Pilar, San Fernando, Merlo y San Vicente suman una cantidad de votantes superior a la mayoría de las provincias, un volumen que los convierte en actores clave en cualquier armado nacional.

El partido se jugó en San Vicente y terminó con una victoria contundente del equipo peronista por 4 a 1, con dos goles de Otermín, que fue la figura del encuentro. El equipo del Frente Renovador contó, entre otros, con el ‘Patito’ Galmarini y legisladores provinciales, además del intendente sanjuanino de Rawson, Carlos Musinaga.