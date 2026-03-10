Milei: “Estamos haciendo todo para terminar de una vez con el kirchnerismo y con el populismo”

El presidente Javier Milei encabezó la inauguración de “Argentina Week” con críticas al kirchnerismo y a un sector de los empresarios.

El presidente Javier Milei encabezó la inauguración de “Argentina Week” con críticas al kirchnerismo y a un sector de los empresarios.

El presidente Javier Milei encabezó este martes en Nueva York la inauguración de “Argentina Week”, el road show de inversiones que lo tendrá como protagonista excluyente con una serie de reuniones. En su discurso, cuestionó a algunos empresarios y al peronismo. “Estamos haciendo todo para terminar de una vez con el kirchnerismo y con el populismo”, aseguró.

El mandatario agradeció a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por su política interna y la pérformance electoral de La Libertad Avanza. “En condiciones normales hubiera sido un triunfo en primera vuelta si hubiera sido presidencial. Le quitamos al peronismo la mayoría en las dos cámaras. Estamos pasando reformas que nunca se había logrado. Vaya que políticamente funciona, gracias Jefe”, destacó.

“No tengo duda de que los buenos vamos a ganar. Aún en esta coyuntura, Argentina mejora los términos de intercambio. Hacer las cosas bien paga”, insistió, y completó: “Estamos haciendo todo para terminar de una vez con el kirchnerismo y con el populismo. Nos fue bien en la de medio término, esperemos que nos vaya bien en la general”.

Respecto al sector empresario, advirtió: “Tenemos gente mala, pero además creativa para el mal”. “Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil, pero como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa. Lo que puedo decir que los otros dos son empresarios prevendarios”, sentenció el mandatario.

En la misma línea, planteó: “Rocca, Madanes, en connivencia con políticos ladrones atacaron a muchos argentinos, pero se terminó la política corrupta. ¿Quién está a favor de la corrupción? Es incómodo hacer estas preguntas, pero estoy dispuesto a hacerlo por una Argentina mejor”.

Asimismo, defendió su política de apertura de importanciones en beneficio de “millones de argentinos” y detrimento de los intereses de los emrpesarios mencionados. “Hay un problema asignativo. Están distocionando los precios relativos, produciendo algo que no debería. Si abren, ahora van a poder comprar a 100. Es cierto que ese sector va a ir a pérdida, si no se reconvierte, y desaparece.”, alertó.

“Al margen de que dicho empresario haya apretado al gobierno con que si no le corríamos las barreras iba a tirara a 900 trabajadores en la calle”, planteó además, y completó: “Un día antes de que la reforma laboral sea tratada en el Congreso nos tiró a los 900 trabajadores en la calle. No es un juego de niños. Lo que va a ocurrir es que las personas ahora van a ahorrar y van a poder gastarlos en distintos sectores de la economía”.

Asimismo, remarcó: “Si es tan evidente, entonces por qué hay un político que defiende esto. Es lógico: es corrupción. Sostienen ese sistema porque sostiene la corrupción. Los Kirchner cuando insultaban a Rocca no lo insultaban porque lo odiaran sino porque negociaban la coima”.

“Cuando peleo, peleo por el bienestar de los argentinos. Una política podría ser utilitarista en lo político y eficiente en lo económico, y aún así ser injusta, por lo que no debería ser defendida”, subrayó el libertario, y añadió: “Si me gano mi dinero justamente, quién carajo es el político para decir en qué puedo gastarlo y en qué no. Es un cercenamiento en la libertad y si la consencuencia de ellos es una barrera comercial, es un robo”.

Por último, mencionó a los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Capital Humano, Sandra Pettovello; y de Salud, Mario Lugones, por su desempeño laboral. A excepción de Pettovello, Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Segurida) y Carlos Presti (Defensa), el resto del Gabinete se encuentra presente en la Argentina Week.

Discurso del Presidente Javier Milei en la inauguración del Argentina Week 2026 en la Ciudad de Nueva York. pic.twitter.com/N7n1ukYIwU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 10, 2026

Viaje a Chile

Al mediodía, los hermanos Javier y Karina Milei partirán rumbo a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast.

Ambos viajarán al país trasandino solos, con aterrizaje a las 23.30 en la ciudad de Valparaiso, porque el resto de la comitiva retornará a la Argentina.