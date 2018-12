Dietrich apuntó contra dirigentes por el paro de pilotos

Los pilotos nucleados en los sindicatos de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) y UALA (Unión de Aviadores de Líneas Aéreas) anunciaron un paro por 48 horas a partir de la cero hora del jueves en reclamo por una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que habilita a pilotos extranjeros a realizar vuelos comerciantes. El Gobierno cargó contra los dirigentes.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, denunció que los dirigentes “pertenecen a un sector que es el responsables del fracaso de la política aérea de los últimos 15 años”, al insistir en que la normativa “sólo permite que los pilotos que trabajaron en el extranjero “revaliden su licencia en forma más ágil”.

“Las medidas de fuerza no es que no se pueden hacer, lo que no se puede hacer es asambleas, disfrazando el paro, o no acatar la conciliación obligatoria. Pero la realidad es que, lamentablemente, hay un grupo de estos señores, que tienen un rol relevante en el sector y que son los responsables del desastre de la política aérea de los últimos 15 años”, consideró Dietrich, según consigna la agencia Télam.

En una conferencia de prensa en el Aeroparque Jorge Newbery, el titular de APLA, Pablo Biró, había denunciado que “el Gobierno no sólo prioriza el trabajo extranjero en el país en detrimento del trabajo argentino de calidad, sino que ataca directamente a los sindicatos del sector y a la aviación civil y general argentina, degradándola y precarizándola”.

Rechazan la resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que habilitó el ingreso de pilotos extranjeros para operar en vuelos comerciales en el país. El texto, publicado el 22 de noviembre en el Boletín Oficial, aclara que para obtener “la Licencia de Piloto extranjera sobre la cual desea obtener la Licencia argentina de Piloto Privado, Piloto Comercial, Piloto Comercial de Primera de Avión, Piloto de Transporte de Línea Aérea, Piloto de Planeador o de Instructor de Vuelo” deberá “rendir un examen teórico de conocimientos y un examen de vuelo de pericia al nivel de la Licencia que solicita, a menos que por las circunstancias del caso pueda establecerse probadamente y con razonable certeza que el solicitante posee la pericia que se requiere para el certificado de idoneidad que solicita”.