“La prioridad es no volver a caer en una crisis cambiaria”, aseguró Frigerio

El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, hizo un balance del año en el que destacó la aprobación de un presupuesto “equilibrado” para 2019 y reconoció que hubo “un año difícil” por el impacto de la crisis económica internacional que encontró “peor parada” a Argentina que al resto de la región.

“Fue un año intenso, difícil”, evaluó el funcionario en declaraciones radiales. Atribuyó esta dificultad al impacto de la crisis económica internacional en Argentina, entre otras cuestiones, debido a la dependencia que tiene el país del financiamiento externo.

“Nos agarró peor parados a nosotros que al resto, porque la economía argentina es más vulnerable, tiene más déficit y más deuda, y no tenemos posibilidad de financiarnos internamente como, por ejemplo, lo hace Brasil, y necesitamos los dólares que vienen de afuera para financiarnos”, señaló.

Recalcó que como consecuencia, “se depreció la moneda y comenzó la recesión” y el Gobierno tuvo que “modificar la política económica, con una política fiscal más severa y una política monetaria más restrictiva”. Estas medidas, dijo Frigerio, fueron como “un torniquete” para impedir que Argentina “se siga desangrando”.

Inflación y prioridad

Como autocrítica, Frigerio mencionó el haber puesto “la vara muy alta” en cuanto a objetivos y el “haber creído que temas complejos que se vienen arrastrando hace décadas se podían resolver rápidamente”, como la inflación.

Consideró, en este marco, que “hasta que no se ataque el déficit, la inflación va a seguir existiendo”, por lo que celebró que el Gobierno vaya, “con el esfuerzo de todos, hacia un presupuesto más equilibrado para el año que viene”.

“Creo que esta situación no puede permanecer en el tiempo mucho más, tenemos que ir aflojando el torniquete pero siempre sabiendo que hay que priorizar la vida del cuerpo, que en el camino no se nos queden todas las Pymes. Hoy la prioridad es no volver a caer en una crisis cambiaria”, sentenció.