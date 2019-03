Brown sumó el tercer triunfo al hilo

Brown de Adrogué sigue con la buena racha. Es que este sábado superó como visitante a Deportivo Morón 1-0, en lo que fue un compromiso por la fecha 19 del Nacional B. Los de Pablo Vico alcanzaron su tercer conquista consecutiva y se consolidan en posiciones de Reducido que les permite soñar con un posible ascenso histórico a la Superliga.

El único gol de un trámite parejo lo anotó Lucas Campana, a poco de iniciado el complemento. Más tarde, la defensa del Tricolor mantuvo el cero en el arco y se alzaron con los tres puntos en el Nuevo Francisco Urbano.

El partido

La primera parte entre el Tricolor y el Gallo fue pareja. La pelota transitó por el mediocampo sin dominador claro y con mucha disputa. En cuanto a situaciones no hubo demasiadas, a los 15 Valentín Perales cabeceó al arco que custodió Martín Ríos pero no logró romper el cero.

Más tarde, a poco de finalizar la etapa inaugural e irse a los vestuarios, Lucas Campana protagonizó la más clara de los 45 iniciales cuando en dos oportunidades remató al arco del Gallo pero Bruno Galván despejó para sostener el cero en su arco.

La segunda mitad comenzó similar al arranque del partido. Sin un equipo superior al otro, asimismo contó con una ruptura que significó el gol de Campana es que, a los 53, el delantero fue oportuno ante un error de Galván el arquero local y no perdonó en el área para colocar las cosas 1-0.

Con el resultado en contra, Morón trató de acercarse al arco del Tricolor pero no logró romper el bloque defensivo, aunque mereció un poco más. Los cambios no modificaron demasiado en el funcionamiento del local y la acumulación de delanteros no les dio claridad.

Lo que viene

En un presente que hace ilusionar al hincha de Brown, deberán continuar alimentando el camino hacia el objetivo de Reducido cuando por la fecha 20 reciban en el Lorenzo Arandilla a Independiente Rivadavia de Mendoza. La meta a corto plazo será incrementar la marca de tres triunfos consecutivos.