Brown de Adrogué extiende su mal momento

Brown de Adrogué perdió por 4 a 2 con Argentino de Quilmes en el Lorenzo Arandilla, por la Fecha 21 de la Primera B.

Brown de Adrogué perdió por 4 a 2 con Argentino de Quilmes en el Lorenzo Arandilla, por la Fecha 21 de la Primera B.

Brown de Adrogué perdió 4 a 2 con Argentino de Quilmes, por la Fecha 21, y extiende su mal momento. Juan Ignacio Silva y Braian Guerrero fueron los encargados de descontar en el Estadio Lorenzo Arandilla; mientras que Jonatan Bogado fue expulsado sobre el final.

Sebastián Giovani; Carlos Aguirre, Braian Guerrero (Adriel Ortíz), Jonatan Bogado, Elian Robles (Tomás Patrizio), Dante Cardozo, Agustín González (Víctor Galeano), Alexis Castaño (Juan Ignacio Silva), Bruno Báez, Matías Sproat, Nahuel Cerulo (Lucas Galván).

La visita arrancó con los tapones de punta y pegó primero: al minuto de comenzado el encuentro en el Estadio Lorenzo Arandilla, Leandro Guzmán marcó la ventaja y a los 17 fue Agustín Martínez el que marcó el 2 a 0 parcial.

En el complemento, el dueño de casa emprendió el camino de la recuperación tras el tercero de Argentino de Quilmes, lo hizo Facundo Lando a los 56. Juan Ignacio Silva y Braian Guerrero aparecieron a los 59 y los 66 minutos para descontar e ilusionar a la hinchada, pero el Mate llegó al cuarto a los 82 (lo hizo Dairo Peña). Bogado fue expulsado sobre el final.

El Tricolor jugó de igual a igual y tuvo, incluso, más remates pero lo cierto es que la efectividad de la visita (festejó en los cuatro remates al arco que tuvo) le permitió llevarse los tres puntos y extender el mal momento de Brown de Adrogué.

El Tricolor tiene 19 puntos, producto de cuatro victorias, siete empates y nueve derrotas, y se encuentra en las puertas de la zona de descenso (a tres puntos).