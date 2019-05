Macri: “Volver al pasado sería autodestruirnos”

“Volver al pasado sería autodestruirnos”, aseguró el presidente Mauricio Macri este sábado, luego de que se conociera la precandidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Ratificó que el país va en el “rumbo correcto” y dijo que la “oportunidad del cambio no la vamos a desaprovechar”, al hablar en un encuentro -con formato 360 grados- rodeado de voluntarios llamados “Defensores del cambio”, en el Club 17 de Agosto, del barrio porteño de Villa Pueyrredón, junto al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.



Las declaraciones de Macri se conocieron luego de que la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner anunciara esta mañana, de manera sorpresiva, a través de un video difundido por las redes sociales, que se presentará como candidata a vicepresidenta, acompañando la candidatura a presidente del ex jefe de gabinete Alberto Fernández.

El silencio oficial se rompió varias horas después del anuncio.Desde Cambiemos salieron con un discurso unificado, con eje en la construcción de cimientos y la confianza que la sociedad depositó en Cambiemos en las elecciones de 2015 y 2017.

Federico Pinedo, diputado del PRO, recordó que “la Argentina está cambiando”. “La mayoría de los argentinos votó el cambio y salir del pasado en 2015. Con sacrificio pusimos los cimientos para crecer. Vamos a lograrlo juntos”, apuntó a través de Twitter.

Idéntico texto posteó Eduardo Amadeo, representante del PRO en el Senado. “La mayoría de los argentinos votó el cambio y salir del pasado en 2015. Con sacrificio pusimos los cimientos para crecer. No vamos a tirar el esfuerzo del pueblo”, expresó.