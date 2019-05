Temperley: Reinhart valoró el “tiempo de trabajo” y apunta a pelear el ascenso

"Haber comenzado temprano te puede dar una ventaja con el resto que todavía no arrancó", sostuvo el delantero.

Luego de concluir su participación en el campeonato de la Primera B Nacional, Temperley comenzó la pretemporada con la mente puesta en la siguiente temporada y ya transita la segunda semana de entrenamientos.

En este contexto, el delantero Tobías Reinhart dialogó con Info Región y sostuvo que “mientras más se pueda trabajar mejor”, ya que te permite “pulir ciertas cosas, ordenarse más y eso te puede dar una ventaja con el resto que todavía no arrancó”.

Con un plantel reducido, producto de muchas bajas y sin caras nuevas, los comandados por Cristian Aldirico realizan el primer tramo de la preparación en el predio “La Alameda” de Canning.

Balance

El joven atacante consideró que la temporada del Gasolero no fue “ni buena ni mala” y lamentó el “mal arranque que tuvo el equipo”. “En las primeras fechas no encontrábamos el juego que queríamos. Después fuimos remondando y a lo ultimo llegamos con chances de entrar al reducido, pero lamentablemente no se nos dio”, remarcó.

En esa misma línea agregó: “Hicimos todo lo que estaba en nuestro alcance y en la recta final no pudimos lograr el objetivo. No sé si hay una explicación, son momentos y cuestiones de confianza. Cada partido es distinto, por ahí entras confiado, las cosas no salen y ya cambian los planes”.

En el terreno personal valoró que en su primera temporada en el plantel superior, estuvo muy cómodo “tanto con el grupo como con el cuerpo técnico” y remarcó que se sintió “muy bien dentro de la cancha” cada vez que le tocó jugar.

Lo que sigue

A falta de dos meses para el comienzo del nuevo campeonato, el delantero aseguró que “las expectativas son las mejores”, ya que al comienzo de una nueva temporada, “uno siempre apunta alto y las ilusiones se renuevan”.

“Esperemos poder lograr el ascenso. Siempre hay que pensar en positivo. Sabemos que para lograrlo tenemos que tirar para adelante todos juntos”, concluyó Reinhart.