Sick: un slasher pandémico

Sick, es el último slasher dirigido por John Hyams, que sigue a Parker y Miri, en el que dos amigas, tras interrumpir sus estudios universitarios por la pandemia de covid-19, deciden pasar la cuarentena aisladas en la casa del lago de Parker, pero pronto comienzan a sospechar que no están solas allí.

La introducción de la película remite rápidamente a Scream (1996), detalle que de casual no tiene nada, ya que Kevin Williamson, el guionista del emblemático slasher que podría ya considerarse de culto dentro del género, es, también, creador y productor de Sick. Estamos en el comienzo de la pandemia y Tyler (Joel Courtney), un joven con su barbijo puesto, recorre las góndolas desabastecidas de un gran supermercado saqueado por el pánico y la incertidumbre general. Mientras hace la fila tomando los dos metros de distancia correspondientes del resto de los clientes, empiezan a recibir unos extraños e inquietantes mensajes de un número desconocido, invitándolo a una fiesta clandestina a la que sólo puede asistir si tiene un test negativo. Al llegar a su casa, un asesino encapuchado y vestido de negro, lo está esperando con un cuchillo en la mano.

Tras el anuncio de cuarentena obligatoria y el cierre temporal de todas las universidades, Parker (Gideon Adlon) invita a su mejor amiga Miri (Beth Million) a pasar el confinamiento juntas en una mansión que tiene la familia de Parker cerca del lago y muy alejada de la civilización. Ellas son completamente distintas entre sí: Parker es muy popular y extrovertida, despreocupada y relajada con la problemática del virus y sus cuidados, mientras que Miri se caracteriza por tener un perfil más bajo, ser más neurótica, y mostrarse particularmente preocupada y comprometida con todo lo que el covid-19 y sus indicaciones preventivas implican.

Una vez instaladas allí, y tras pasar un increíble y relajado día de sol en el lago que augura una divertida cuarentena, en el silencio de la noche suena el timbre de la casa. Parker y Miri se miran desconcertadas y se preguntan si alguna de las dos rompió el acuerdo invitando a alguien, pero ante la doble negativa, y los golpes incesantes en la puerta de alguien que se niega a anunciarse, se empiezan a inquietar. Luego de un largo momento de tensión en el que Miri se pone un barbijo y Parker agarra un cuchillo (clara y rápida demostración de sus diferentes perfiles), descubren que se trata de DJ (Dylan Sprayberry), algo así como un novio de Parker, que llega de imprevisto para instalarse junto a las chicas, aunque ellas no estén muy contentas con su llegada. El estar los tres aislados en una casa que está ubicada en el medio de la nada y para encontrar vecinos hay que cruzar un lago, parecería garantizarles que no tienen que temer por contagiarse el virus. Pero lo que no se imaginan, es que deben temer por sus vidas.

Entonces, se trata de tres jóvenes universitarios aislados en una mansión alejada, y un silencioso asesino con un cuchillo que rápidamente entra en acción, cumpliendo no sólo con las premisas básicas y guías del slasher, sino también, haciendo uso de recursos específicos como la utilización de un cuchillo como arma homicida, y el hostigamiento de las víctimas a través de mensajes telefónicos, como una forma de homenajear a Scream, la película madre del género.

El slasher es un género básico y elemental, definido por una o dos líneas que lo caracterizan. Además, es un género profundamente explorado y explotado, llegando al punto de terminar generando comedias y parodias a partir de él, como recurso último para ofrecer algo distinto. Es por esto, que todos los que se embarquen en realizar una producción de este estilo, tiene el desafío de buscar alguna vuelta de tuerca o alguna apuesta original, para que la narración no caiga en los lugares comunes, predecibles y ampliamente vistos.

Este es uno de los importantes méritos a destacar del director John Hyams, que propone llevar a cabo un slasher clásico, pero en un contexto nuevo, como lo es la pandemia, incorporando todas sus características y especificidades. Esto sin dudas le da un color nuevo y particular a la historia, y facilita el hecho de que todos los personajes sean perseguidos en una misma locación, justificándolo con el confinamiento obligatorio.

Sick logra entretener y atrapar al espectador desde los primeros minutos, ofreciendo dinamismo y suspenso. Cargado de jumpscares que escapan de lo previsible, y con un plot twist memorable que reivindica toda la película, John Hyams construye una pieza que merece ser vista y aplaudida por su apuesta original.