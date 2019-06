En el Día del Donante de Sangre, proponen “sangre segura”

Se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre y el lema de este año, según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS), es “sangre segura para todos”.

“El tema de la campaña de este año es la donación de sangre y el acceso universal a las transfusiones de sangre segura, como elemento para lograr la cobertura sanitaria universal”, señalan desde la OMS, al tiempo que detallan que “el tema tiene por objeto alentar vivamente a más personas en todo el mundo a convertirse en donantes y a hacer donaciones regulares, acciones que constituyen la piedra angular para crear una base sólida sobre la que establecer un suministro de sangre sostenible a nivel nacional que permita atender a las necesidades de transfusión de todos los pacientes”.

Este evento sirve para “dar las gracias” a los donantes voluntarios no remunerados por un regalo que permite salvar vidas, así como para concienciar de la necesidad de hacer donaciones regulares para tener acceso oportuno y asequible a sangre y productos sanguíneos seguros y de calidad, como parte integral de la cobertura sanitaria universal y componente fundamental de los sistemas de salud eficaces.

Donar sangre salva vidas

“La sangre y los productos sanguíneos son elementos esenciales para el tratamiento apropiado de las mujeres con hemorragias asociadas al embarazo y al parto; los niños que padecen anemia grave a causa del paludismo y la malnutrición; los pacientes con trastornos hematológicos y de médula ósea, trastornos hereditarios de hemoglobina e inmunodeficiencia; las víctimas de un traumatismo, emergencias, desastres y accidentes, así como los pacientes que se someten a intervenciones médicas y quirúrgicas avanzadas”, detalla la OMS.

¿Quién puede donar? Personas que tengan más de 18 años, pesen más de 50 kilos y no estén embarazadas o en período de lactancia. Otro requisito es no estar anémico (bajos glóbulos rojos), sentirse bien, no haber donado sangre en los últimos dos meses. Para donar sangre, los voluntarios deben concurrir habiendo desayunado y con DNI en mano.

Actividades locales

El Municipio de Almirante Brown lleva a cabo una jornada de promoción de donación destinada a concientizar a la comunidad sobre la importancia de la temática. Tendrá lugar en la intersección de las calles Esteban Adrogué y Espora de la ciudad de Adrogué, frente al edificio histórico La Cucaracha, de 12.30 a 14.30.

Durante la jornada –llevada a cabo entre el Municipio, la Cruz Roja (filial Almirante Brown) y los servicios de hemoterapia de los hospitales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia- se realizará la entrega de material informativo. “Cabe señalar que las personas que quieran donar sangre pueden hacerlo en el Hospital Lucio Meléndez de lunes a sábados de 8 a 10, y en el Hospital Arturo Oñativia de lunes a viernes en el mismo horario2, apuntan desde el Municipio.