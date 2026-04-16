Temperley se pone la camiseta de la solidaridad: Jornada de donación de sangre en el club.

La actividad se desarrollará entre las 8 y las 12 horas en el Jardín Sueños Celestes, ubicado sobre Vicente López al 1098. Bajo el lema “Doná tu sangre celeste”, la campaña apunta a sumar donantes voluntarios y generar conciencia sobre la importancia de este acto solidario.

La actividad se desarrollará entre las 8 y las 12 horas en el Jardín Sueños Celestes, ubicado sobre Vicente López al 1098. Bajo el lema “Doná tu sangre celeste”, la campaña apunta a sumar donantes voluntarios y generar conciencia sobre la importancia de este acto solidario.

La donación de sangre en Temperley vuelve a ser protagonista con una nueva jornada solidaria que se realizará el sábado 18 de abril en el Club Atlético Temperley. La iniciativa, abierta a toda la comunidad, busca reforzar las reservas en centros de salud de la región.

La actividad se desarrollará entre las 8 y las 12 horas en el Jardín Sueños Celestes, ubicado sobre Vicente López al 1098. Bajo el lema “Doná tu sangre celeste”, la campaña apunta a sumar donantes voluntarios y generar conciencia sobre la importancia de este acto solidario.

La propuesta es impulsada por la Fundación Sueños Celestes, el Hospital Interzonal General de Agudos Luisa C. de Gandulfo y el Centro Regional de Hemoterapia Tres de Febrero. En conjunto, buscan sostener el sistema sanitario mediante la recolección de sangre para pacientes que lo necesiten.

Para participar de la donación de sangre en Temperley, es indispensable completar un registro anticipado a través del formulario oficial: https://form.jotform.com/fsctemperley/donatusangreceleste. También se encuentra disponible una línea telefónica para consultas: 11-2885-1912.

Desde la organización recordaron que quienes se acerquen deben cumplir ciertas condiciones básicas: tener buen estado de salud y pesar más de 50 kilos, presentar DNI, haber desayunado previamente, no estar bajo tratamiento con antibióticos y respetar un mínimo de tres meses desde la última donación. Además, deberán esperar al menos un año en caso de haberse realizado tatuajes, piercings o acupuntura.

Por último, no podrán donar aquellas personas que hayan tenido fiebre, gripe, diarrea o resfrío en la última semana, ni quienes se hayan sometido recientemente a una extracción dental. La jornada busca reforzar la importancia de la donación voluntaria como herramienta clave para el sistema de salud.